AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Aydın belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...
AK PARTİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK PARTİ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
Ardından 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adayları açıklanacak.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.