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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim günü yaklaşırken Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi de araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy atma işlemi okullarda kurulan sandıklarda yapılıyor. Peki AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme 07 Ocak 2024, 16:45
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Ankara belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Ankara AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayının 15 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

YSK'DAN SEÇİM SONUÇLARI İZLEME GENELGESİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin bir genelge hazırladı.

Siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'TA BİLDİRİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı.

Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

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