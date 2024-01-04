Ayla Algan kimdir, hangi filmlerde oynadı? Yeşilçam’ın acı kaybı! Ayla Algan neden vefat etti, hastalığı neydi? Son dakika duyuruldu

Eşi Beklan Algan babasının işlerini takip için Amerika'ya gittikten sonra orada Actors Studio'ya başladı. Ayla Algan da hemen arkasından Amerika'ya gitti ve aynı okulda tiyatro eğitimi almaya başladı. Muhsit Ertuğrul'un ABD'den kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961 tarihinde "Tarla Kuşu" oyunuyla çıktı. Aynı yıl, "Hamlet" oyununda, hem Ophelia hem Hamlet karakterlerini canlandırdı.

Paris'te, National Tiyatro'da, Mehmet Ulusoy'un yönettiği Gogol-Ölü Canlar, Nazım Hikmet-İnsan Manzaraları'nda beş farklı karakter yaratarak Orta Direk-Yaşar Kemal, Odeon Tiyatro'sunda başrolleri Fransızca oynadı. Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Giden Tez Geri Dönmez, Keşanlı Ali Destanı, Talihli Amele, Kurban ve Keloğlan oyunlarında oynadı, Beklan Algan ile çalıştı.

1965 yılında Sadri Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Ah Güzel İstanbul" filmindeki başarılı rolüyle dikkatlerin odağı oldu. Devlet Sanatçısı unvanı aldı ve UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. 1977 yılında Polonya'da yapılan pop müzik yarışmasında Kara Kartal adlı şarkısıyla birinci oldu.

1980 yılında Berlin'e gitti, Schaubühne Tiyatrosu'nda dört yıl boyunca eşi Beklan Algan, Tuncel Kurtiz, Şener Şen ve Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı. 1984 senesinde meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. 1988 senesinde ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL)'ı kurdu ve burada pek çok deneysel projeye imza atarak yeni nesil tiyatrocuların eğitimine katkı sağladı. 1996 senesinde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı.

FİLMLERİ Tut Sözünü – 2015, O Hayat Benim – 2014, Yüreğine Sor – 2010, Ezber (Kısa Film) – 2009, Ayda – 2007), Şöhret Okulu – 2007, Binbir Gece – 2006, Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı – 2004, Patroniçe – 2004, Ziyaret – 2004, Arapsaçı – 2004, Aliye – 2004, Yadigar – 2004, Metropol Kabusu – 2003, Hızma – 2002, Havada Bulut – 2002, Biz Size Aşık Olduk – 2002, O da Beni Seviyor – 2001, Yıldız Tepe – 2000, Hanım Ağa – 2000, Üzgünüm Leyla – 2000, Kurşun Kalem – 2000, Harem Suare – 1999, Şükran Büfe – 1999, Sıdıka – 1997, Ali (Sakın Arkana Bakma) – 1996, Beşi Bir Yerde – 1996, Doktora Bak Doktora – 1994, Yaz Yağmuru – 1993, Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) – 1993, Seni Seviyorum Rosa – 1992, Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir – 1990, Çil Horoz – 1987, Eksik Etek – 1976, Salak Bacılar – 1975, Gölgedeki Adam – 1970, Son Söz Benim – 1970, Yılan Soyu – 1969, Zilli Nazife – 1967, Ah Güzel İstanbul – 1966, Biraz Kül Biraz Duman – 1966, Yıldız Tepe – 1965, Karanlıkta Uyananlar – 1964. DİSKOGRAFİSİ Ayla Algan (Coşkun Plak-1976), Aşka Veda (Coşkun Plak-1977), Yunus Emre (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), En İyileriyle Ayla Algan (Ossi Müzik-2008)