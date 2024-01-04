AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Yenimahalle, Akyurt, Ayaş ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine doğru geri sayıma geçerken, Ankara'da Yenimahalle, Akyurt, Ayaş ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merakla bekleniyor. Bu noktada ''AK Parti Ankara Yenimahalle, Akyurt, Ayaş ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? 31 Mart yerel seçimleri: Ankara AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte gelişmeler...
YENİMAHALLE, AKYURT, AYAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarının belirleneceği tarihi açıkladı. Seçim öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği bu dönemde, milyonlarca seçmenin katılım göstereceği seçimlerde partiler adaylarını belirlemeye başladı.
Çelik, yaptığı açıklamada, "Adaylarımızın ilk kısmını belirli bir bölümünü pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde, kalanları ayın 15'inde Ankara'da açıklayacağız" dedi. Bu tarihlerde gerçekleştirilecek açıklamalarla birlikte AK Parti'nin stratejisi ve adayları netlik kazanacak.
👉Cumhur ittifakı ve CHP, İyi parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.