AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda gerçekleşiyor. Ankara'da ise partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Peki, AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın Keçiören, Mamak, Sincan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi nasıl şekillendi? İşte detaylar...

KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.