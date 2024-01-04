AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Çubuk, Elmadağ, Evren ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Ankara CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Türkiye, 2024 yerel seçimlerine doğru geri sayıma geçerken, Ankara'da Çubuk, Elmadağ, Evren ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı merakla bekleniyor. Bu noktada ''AK Parti Çubuk, Elmadağ, Evren ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? 31 Mart yerel seçimleri: Ankara AK Parti, MHP (Cumhur İttifakı) ve CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu mu?'' soruları sıkça araştırılıyor. İşte gelişmeler...
ÇUBUK, ELMADAĞ, EVREN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.
AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.
👉Cumhur ittifakı ve CHP, İyi parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.