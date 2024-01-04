AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim Ankara, İzmir belediye başkan adayları belli oldu mu?

Başkan Erdoğan, Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonuna ziyarette bulundu. Erdoğan merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayına ilişkin detayları paylaştı. Peki, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...