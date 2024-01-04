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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim Ankara, İzmir belediye başkan adayları belli oldu mu?

Son dakika belediye başkan adayları listesi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yerel seçime kısa bir süre kala vatandaşlar hangi ilden kimin aday olacağını büyük bir ilgiyle bekliyor. Başkan Erdoğan merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hakkında açıklamada bulundu. Peki, AK Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 15:41 Güncelleme 04 Ocak 2024, 16:05
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim Ankara, İzmir belediye başkan adayları belli oldu mu?

Başkan Erdoğan, Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonuna ziyarette bulundu. Erdoğan merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayına ilişkin detayları paylaştı. Peki, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

AK APRTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız. " dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

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