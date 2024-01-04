AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim Ankara, İzmir belediye başkan adayları belli oldu mu?

Başkan Erdoğan, Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonuna ziyarette bulundu. Erdoğan merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayına ilişkin detayları paylaştı. Peki, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...
AK APRTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız. " dedi.