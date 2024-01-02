Avukat maaş zammı 2024! Avukat 1/4 zamlı maaş ne kadar, kaç TL oldu? Emekli, çalışan yeni hesap tablosu...

3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları yeni memur maaşlarını ortaya çıkaracak. İşte Ocak 2024 avukat maaşı...
3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları yeni memur maaşlarını ortaya çıkaracak. İşte Ocak 2024 avukat maaşı...
2024 ZAMLI AVUKAT MAAŞI NE KADAR?
AVUKAT
Mevcut maaş:31.562,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.172,57
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 47.279,88
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 47.453,47
EMEKLİ
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03
Yüzde 49.80 zamlı maaş: 22.185,38
Yüzde 50.35 zamlı maaş: 22.266,84
Rakamlar tahminidir. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize yer alacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 33 BİN LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 3,19
Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.