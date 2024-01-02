Avukat maaş zammı 2024! Avukat 1/4 zamlı maaş ne kadar, kaç TL oldu? Emekli, çalışan yeni hesap tablosu...

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 3,19

Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.