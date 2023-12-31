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1 Ocak hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın aile hekimi, sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak Nöbetçi eczaneler listesi 2024!

Yılbaşı 31 Aralık'ta coşkuyla kutlanırken, 1 Ocak 2024'ün Pazartesi gününe denk gelmesi, vatandaşları aile hekimliği, sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumu hakkında meraklandırdı. Resmi tatillerde genellikle kapalı olan sağlık kuruluşlarının durumu, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını etkileyebilir. İşte, 1 Ocak Pazartesi günü eczaneler ve hastaneler hakkında önemli bilgiler:

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 20:49 Güncelleme 31 Aralık 2023, 20:49
1 Ocak hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın aile hekimi, sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak Nöbetçi eczaneler listesi 2024!

Yılbaşı coşkusu yaşanırken, sağlık sorunlarıyla ilgilenen vatandaşlar ve muayene olmayı planlayanlar için 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiğinden, birçok sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapalı olduğu biliniyor. İşte, 1 Ocak'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında önemli bilgiler:

1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın hastaneler hizmet vermeyecek. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri açık olacak.

1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler. Dolayısı ile 1 Ocak 2024 tarihinde eczaneler kapalı olacak.



AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA AÇIK MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olması sebebiyle aile hekimliğindeki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Aile Hekimliği, 1 Ocak 2024 tarihinde kapalı olacak.



1 OCAK PAZARTESİ HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
1 OCAK'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple 1 Ocak Pazartesi günü bazı kurumlar kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

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