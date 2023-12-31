1 Ocak hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın aile hekimi, sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak Nöbetçi eczaneler listesi 2024!

Yılbaşı coşkusu yaşanırken, sağlık sorunlarıyla ilgilenen vatandaşlar ve muayene olmayı planlayanlar için 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığı merak konusu. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiğinden, birçok sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kapalı olduğu biliniyor. İşte, 1 Ocak'ta hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında önemli bilgiler: