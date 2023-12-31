1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Yarın EFT, FAST, havale yapılır mı? 2 Ocak’ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yeni yılın ilk günü, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle havale ve EFT gibi finansal işlemlerle ilgilenenler, bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler araştırıyor. İşte, özel sektördeki ve kamu bankalarındaki çalışma düzeni ile ilgili detaylar: