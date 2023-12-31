1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Yarın EFT, FAST, havale yapılır mı? 2 Ocak’ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yeni yılın ilk günü, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle havale ve EFT gibi finansal işlemlerle ilgilenenler, bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler araştırıyor. İşte, özel sektördeki ve kamu bankalarındaki çalışma düzeni ile ilgili detaylar:
1 OCAK BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Yapılan işlemler 2 Ocak Salı günü işleme geçecek.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatil günlerinde hizmet verilmiyor.