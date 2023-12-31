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1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Yarın EFT, FAST, havale yapılır mı? 2 Ocak'ta bankalar çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta bankaların çalışma saatleri, bireysel ve kurumsal bankacılık müşterileri arasında merak konusu oldu. Özellikle yılbaşı sonrası tatil döneminden çıkılarak işlemlerin normal seyrine döneceği bu günlerde, bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın EFT, havale yapılır mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 20:29 Güncelleme 31 Aralık 2023, 20:29
1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı 2024? Yarın EFT, FAST, havale yapılır mı? 2 Ocak’ta bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yeni yılın ilk günü, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar için merak konusu oldu. Özellikle havale ve EFT gibi finansal işlemlerle ilgilenenler, bankaların çalışma durumu hakkında güncel bilgiler araştırıyor. İşte, özel sektördeki ve kamu bankalarındaki çalışma düzeni ile ilgili detaylar:

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Yapılan işlemler 2 Ocak Salı günü işleme geçecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Resmi tatil günlerinde hizmet verilmiyor.

EFT YAPILIR MI?

Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından resmi tatil boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Ocak Salı günü saat 09.00'dan sonra hesaplara aktarılacak.

FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

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