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Yılbaşında AVM'ler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM'ler kaçta kapanıyor?

Yılbaşında ve 1 Ocak resmi tatilde alışveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar internette AVM'lerin 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yeni yılı karşılamaya hazırlanırken alışveriş merkezlerinin de 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. Peki Yılbaşında AVM'ler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri nasıl? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM'ler kaçta kapanıyor?

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 11:15 Güncelleme 30 Aralık 2023, 11:15
Yılbaşında AVM’ler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: Yılbaşında AVM’ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM’ler kaçta kapanıyor?

31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri, yılbaşına az bir süre kala gündemde araştırılan konulardan biri oldu. Peki Yılbaşında AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM'ler kaçta kapanıyor?

YILBAŞINDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

2024'e sayılı günler kaldı. Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet veriyor. Yılbaşında da aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor. Fakat resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilmekte.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ve okullar kapalı olacak. Alışveriş merkezleri ise açık olacak. Ancak genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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