Yılbaşında AVM’ler açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: Yılbaşında AVM’ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM’ler kaçta kapanıyor?

31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri, yılbaşına az bir süre kala gündemde araştırılan konulardan biri oldu. Peki Yılbaşında AVM'ler açık mı? Yılbaşında AVM'ler kaça kadar açık? 1 Ocak AVM'ler kaçta kapanıyor?