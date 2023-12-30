TFF Başkanı istifa mı etti? Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi istifa mı etti son dakika?

Son dakika Mehmet Büyükekşi istifa mı etti sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin iki büyük futbol kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi kriz yaşandı. Yaşanan durumun ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa kararı alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerle birlikte Türk futbol camiasında gergin bir bekleyiş başladı Peki, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı edecek? Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte detaylar...