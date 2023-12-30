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TFF Başkanı istifa mı etti? Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi istifa mı etti son dakika?

Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi yaşanan krizde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 11:27 Güncelleme 30 Aralık 2023, 11:27
TFF Başkanı istifa mı etti? Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Büyükekşi istifa mı etti son dakika?

Son dakika Mehmet Büyükekşi istifa mı etti sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin iki büyük futbol kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi kriz yaşandı. Yaşanan durumun ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa kararı alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerle birlikte Türk futbol camiasında gergin bir bekleyiş başladı Peki, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi istifa mı edecek? Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte detaylar...

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA MI ETTİ?

TFF, Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği haberlerini yalanladı.

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MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.

2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Büyükekşi yeniden başkan seçilmiştir. Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

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