Mehmet Büyükekşi istifa mı etti son dakika? TFF Başkanı istifa mı etti? Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli?

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.