Mehmet Büyükekşi istifa mı etti son dakika? TFF Başkanı istifa mı etti? Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi yaşanan krizde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte detaylar...
Türkiye'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesi yaşanan krizde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte detaylar...
MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA MI ETTİ?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevinden istifa etti.
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MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi.
2023 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Büyükekşi yeniden başkan seçilmiştir. Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.