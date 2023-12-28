SMS mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodlarının anlamı ortaya çıktı! Binlerce kişi merak ediyordu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de iletişim alanındaki düzenlemeleri denetleyen bir kuruluştur. Kurum, maliyet kontrolü ve iletilen mesajların garantili olması sebepleriyle birçok kurumun SMS yoluyla iletişim kurmayı tercih etmesini destekler. Ancak, bu iletişim çabalarının belirli kurallara uygun olması önemlidir.
SMS'LERİN SONUNDA YER ALAN BU KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Bu kodlar, genellikle B001'den başlayıp B999'a kadar sıralanır ancak tüm bu aralığın kullanımda olmaması normaldir. Bu kodlar, kullanıcıya gönderilen mesajın hangi operatör veya servis sağlayıcısı tarafından gönderildiğini belirlemek için kullanılır. Her bir kod, belirli bir operatör veya servis sağlayıcıyı temsil eder.
B001 İLE BAŞLAYAN KODLAR NE ANLAMA GELİR?
B001: TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B002: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B003: VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
B005: FİXNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.