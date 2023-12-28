SMS mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodlarının anlamı ortaya çıktı! Binlerce kişi merak ediyordu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de iletişim alanındaki düzenlemeleri denetleyen bir kuruluştur. Kurum, maliyet kontrolü ve iletilen mesajların garantili olması sebepleriyle birçok kurumun SMS yoluyla iletişim kurmayı tercih etmesini destekler. Ancak, bu iletişim çabalarının belirli kurallara uygun olması önemlidir.

SMS'LERİN SONUNDA YER ALAN BU KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kodlar, genellikle B001'den başlayıp B999'a kadar sıralanır ancak tüm bu aralığın kullanımda olmaması normaldir. Bu kodlar, kullanıcıya gönderilen mesajın hangi operatör veya servis sağlayıcısı tarafından gönderildiğini belirlemek için kullanılır. Her bir kod, belirli bir operatör veya servis sağlayıcıyı temsil eder.