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SMS mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodlarının anlamı ortaya çıktı! Binlerce kişi merak ediyordu

Günümüzde mobil iletişim, hızla gelişen teknolojiyle birlikte birçok gizemi de beraberinde getiriyor. Son dönemde telefon kullanıcıları arasında merak konusu haline gelen, SMS'lerde sıkça rastlanan B001, B002 gibi kodlar nedir ve ne anlama geliyor? Bu gizemli kodların ardındaki detayları öğrenmeye hazır olun!

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:59 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:59
SMS mesajların sonundaki B001, B002, B003 kodlarının anlamı ortaya çıktı! Binlerce kişi merak ediyordu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de iletişim alanındaki düzenlemeleri denetleyen bir kuruluştur. Kurum, maliyet kontrolü ve iletilen mesajların garantili olması sebepleriyle birçok kurumun SMS yoluyla iletişim kurmayı tercih etmesini destekler. Ancak, bu iletişim çabalarının belirli kurallara uygun olması önemlidir.

SMS'LERİN SONUNDA YER ALAN BU KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu kodlar, genellikle B001'den başlayıp B999'a kadar sıralanır ancak tüm bu aralığın kullanımda olmaması normaldir. Bu kodlar, kullanıcıya gönderilen mesajın hangi operatör veya servis sağlayıcısı tarafından gönderildiğini belirlemek için kullanılır. Her bir kod, belirli bir operatör veya servis sağlayıcıyı temsil eder.

B001 İLE BAŞLAYAN KODLAR NE ANLAMA GELİR?

B001: TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B002: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B003: VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
B005: FİXNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

B011: ANDROMEDA TV DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
B012: DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. AŞ
B013: SENA HABERLEŞME BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. VE SAN. AŞ
B014: NETBONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

B015: İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. AŞ
B016: VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ
B017: MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ

B018: SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B019: TTNET ANONİM ŞİRKETİ
B020: TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
B021: NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ

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