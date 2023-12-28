Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Canlı takip ekranı!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yaklaşıyor. 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek bu büyük çekiliş, büyük ikramiye ve toplam ikramiye tutarıyla dikkat çekiyor. İşte çekiliş saati, bilet fiyatları ve nasıl bilet alınacağına dair detaylar...

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler, bu çekilişle belirlenecek. Çekiliş, "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Tutarı

Bu yılki yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşıyor.

2024 Yılbaşı Bilet Fiyatları

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 2024 yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek bilet: 100 TL

Yarım bilet: 200 TL

Tam bilet: 400 TL

Bu fiyatlar, yılbaşı çekilişi için özel olarak belirlenen Milli Piyango bilet fiyatlarıdır.