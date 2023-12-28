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Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Canlı takip ekranı!

Yılın en heyecanlı anlarına yaklaşırken, Türkiye genelinde binlerce kişinin merakla beklediği Milli Piyango büyük yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 2024 yılının gelişiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletleri büyük ilgi gördü. Şimdi ise, çekiliş tarih ve saatiyle ilgili detaylar netleşti.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:58 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:58
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Canlı takip ekranı!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yaklaşıyor. 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek bu büyük çekiliş, büyük ikramiye ve toplam ikramiye tutarıyla dikkat çekiyor. İşte çekiliş saati, bilet fiyatları ve nasıl bilet alınacağına dair detaylar...

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman?

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler, bu çekilişle belirlenecek. Çekiliş, "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Tutarı

Bu yılki yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşıyor.

2024 Yılbaşı Bilet Fiyatları

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 2024 yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek bilet: 100 TL
Yarım bilet: 200 TL
Tam bilet: 400 TL
Bu fiyatlar, yılbaşı çekilişi için özel olarak belirlenen Milli Piyango bilet fiyatlarıdır.

Milli Piyango Yılbaşı Bileti Nasıl Alınır?

Yılbaşı biletlerini almak isteyen oyunseverler, çeşitli yöntemlerle bunu gerçekleştirebilir:

Gezici bayiler ve sabit bayilerden,
Online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden,
Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından,
Sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak satın alınabilir.

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