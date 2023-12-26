Yunan Ligi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim’in maaşı ne kadar, sözleşme süresi kaç yıl? Fatih Terim hangi takımları çalıştırdı?

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un, deneyimli Türk teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya vardığına dair haber, futbolseverler arasında heyecan yarattı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un, deneyimli Türk teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya vardığına dair haber, futbolseverler arasında heyecan yarattı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
FATİH TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Fatih Terim teknik direktörlük kariyerine 1987/1988 sezonunda Ankaragücü takımında başladı. Brian Birch'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim getirildi ve böylece Terim teknik direktörlük kariyerine başlamış oldu.
Fatih Terim, Ankaragücü'nün ardından Göztepe, Türkiye U-21, Türkiye(2), Galatasaray(4), Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştırdı.
Fatih Terim, Galatasaray'da 4 ayrı dönemde görev aldı. Terim sarı kırmızılı takım ile 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki son dönemi 10 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti.
PANATHINAIKOS, TERİM'LE 1.5 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Panathinaikos, Fatih Terim ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
FATİH TERİM'İN MAAŞI NE KADAR?
Henüz imza aşamasında olan Fatih Terim'in maaşı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
13 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORLAR
13 yıldır şampiyonluk özlemi çeken yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda 35 puanla PAOK oturuyor.