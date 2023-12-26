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AK Parti Karabük Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Karabük AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti belediye başkan aday adayları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri öncesi 81 ilde temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yapıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklar sürerken vatandaşlar AK Parti Karabük Belediyesi başkan adayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, AK Parti Karabük Belediyesi başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 17:52 Güncelleme 26 Aralık 2023, 17:52
AK Parti Karabük Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Karabük AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Karabük belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Karabük belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, "Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak." dedi.

Kesin sonuçlar ve adayların isimleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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