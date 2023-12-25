Hatayspor Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! 25 Aralık 2023 Hatay BJK maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K beIN Sports 1 canlı yayın linki...

BEŞİKTAŞ KULÜBESİNDE SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK
Siyah-beyazlılarda Hatayspor karşısında takımın başında Beşiktaş U-19 Takımı'nın antrenörü Serdar Topraktepe olacak. Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasıyla birlikte Burak Yılmaz takımın başına geçmişti. Daha sonra Yılmaz'ın yerine Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Geçtiğimiz gün yeni yönetimin aldığı karar ile Çalımbay'ın gönderilmesi sonucu siyah-beyazlılar yeni teknik direktör arayışına geçti. Kara Kartal, bu süreçte Süper Lig'de oynanacak Hatayspor müsabakası hazırlıklarını eski oyuncusu ve altyapı antrenörü Serdar Topraktepe öncülüğünde yaptı.
DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA
Hatayspor Beşiktaş müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.
HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
HATAY BJK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kliama, Maksimovic, Engin Massango, Strandberg, Ömer, Dele Bashiro, Rivas, Dadasov.
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Rashica, Salih, Ege, Muleka,Cenk.