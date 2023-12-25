Hatayspor Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! 25 Aralık 2023 Hatay BJK maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K beIN Sports 1 canlı yayın linki...

Şu ana kadar 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında önemli bir sınav verecek. Öte yandan, Hatayspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 19 puan toplamış durumda ve 11. sırada kendine yer buluyor.

SÜPER LİG'DE 7. RANDEVU

Hatayspor ile Beşiktaş, bugüne dek ligde 6 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 6 gole engel olamadı. İkili arasında geçen sene Hatay'da oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. İstanbul'da oynanması gereken müsabaka öncesi yaşanan deprem felaketi sebebiyle Hatayspor ligden çekildiği için, Beşiktaş hükmen 3-0 galip sayılmıştı.