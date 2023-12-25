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Hatayspor Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! 25 Aralık 2023 Hatay BJK maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K beIN Sports 1 canlı yayın linki...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Avrupa kupalarına katılabilmek için kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşsa da, siyah beyazlı ekip Hatayspor deplasmanında alacağı galibiyetle ligi iyi bir noktada tamamlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 17:45 Güncelleme 25 Aralık 2023, 17:46
Hatayspor Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE! 25 Aralık 2023 Hatay BJK maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K beIN Sports 1 canlı yayın linki...

Şu ana kadar 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında önemli bir sınav verecek. Öte yandan, Hatayspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 19 puan toplamış durumda ve 11. sırada kendine yer buluyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 7. RANDEVU

Hatayspor ile Beşiktaş, bugüne dek ligde 6 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 6 gole engel olamadı. İkili arasında geçen sene Hatay'da oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. İstanbul'da oynanması gereken müsabaka öncesi yaşanan deprem felaketi sebebiyle Hatayspor ligden çekildiği için, Beşiktaş hükmen 3-0 galip sayılmıştı.

BEŞİKTAŞ KULÜBESİNDE SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Siyah-beyazlılarda Hatayspor karşısında takımın başında Beşiktaş U-19 Takımı'nın antrenörü Serdar Topraktepe olacak. Şenol Güneş ile sezona başlayan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasıyla birlikte Burak Yılmaz takımın başına geçmişti. Daha sonra Yılmaz'ın yerine Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Geçtiğimiz gün yeni yönetimin aldığı karar ile Çalımbay'ın gönderilmesi sonucu siyah-beyazlılar yeni teknik direktör arayışına geçti. Kara Kartal, bu süreçte Süper Lig'de oynanacak Hatayspor müsabakası hazırlıklarını eski oyuncusu ve altyapı antrenörü Serdar Topraktepe öncülüğünde yaptı.

DÜDÜK KADİR SAĞLAM'DA

Hatayspor Beşiktaş müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

HATAY BJK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kliama, Maksimovic, Engin Massango, Strandberg, Ömer, Dele Bashiro, Rivas, Dadasov.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Rashica, Salih, Ege, Muleka,Cenk.

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