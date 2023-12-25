AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar ve 31 Mart 2024 Erzurum AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...
AK PARTİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin belediye başkan adayları 27 Aralık 2023 tarihinden itibaren açıklanmaya başlanacak. AK Parti ve MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.
Aday tanıtım toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994 tarihine ithafen 15 Ocak'ta yapılacak.
Seçim beyannamesi de ilk kez bu tarihte açıklanacak. Kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek.
Kabul aşamasında yönetimi muhalefette olan yerlerde 2019 seçimlerinde söz verilen, ancak yapılmayan vaatler anlatılacak.
Kanaat sürecinde, "gerçek belediyecilik" teması işlenecek.
Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin tüm yurtta vatandaşlara sunulmasını istiyor.