AK Parti Batman Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Batman AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK Parti Batman belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Batman belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
AK Parti Batman belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Batman belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...
AK PARTİ BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, "Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak." dedi.
Kesin sonuçlar ve adayların isimleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.