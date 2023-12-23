AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi





AK PARTİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, "Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak." dedi.