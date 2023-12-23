AK Parti Sinop Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun AK Parti, MHP, CHP yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, "Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak." dedi.