AK Parti Afyon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, AK Parti'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları merakla bekleniyor. Peki AK Parti Afyon Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...
AK PARTİ AFYON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin belediye başkan adayları 27 Aralık 2023 tarihinden itibaren açıklanmaya başlanacak. AK Parti ve MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.
Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.
Aday tanıtım toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994 tarihine ithafen 15 Ocak'ta yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.