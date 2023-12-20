21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası! Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

Yılbaşı yaklaşırken nar kırma ritüeli hakkında da bir çok soru gündeme geldi. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili ilginç ritüellerden biri de Nar kırma ritüeli. Peki Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası nedir? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?
NAR KIRMA GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
"Nar kırma" veya "nar patlatma" ritüeli, genellikle 21 Aralık'ta gerçekleştirilir. Nar kırma ritüelinin kesin bir saati bulunmuyor ve kişi istediği saatte nar kırma işlemini yapabiliyor.
NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?
Bir adet iri narı alın. Ortamınız müsaitse poşete koymadan, değilse bir poşetin içine koyarak ve poşetin ağzını bağlayarak, bolluk, bereket dileklerinizle birlikte evin eşiğinde yere atıp patlatın. Evde nar kırmanın tüm sene boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanılır.