Takım sahadan çekilirse ne olur? TFF Futbol müsabaka talimatı! İstanbulspor mağlup mu, cezası ne olacak? İstanbulspor-Trabzonspor maçı son dakika...

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Peki, takım sahadan çekilirse ne olur? İşte detaylar...
İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Peki, takım sahadan çekilirse ne olur? İşte detaylar...
TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLDU?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;
Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.
MAÇ YARIDA KALDI
İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.
NELER YAŞANDI?
Trabzonspor'un 2. golünden önce Florian Loshaj yerde kaldı ve İstanbulspor oyuncuları itiraz etti. Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularının soyunma odasına gitmesini istedi.
74. dakikada saha kenarına inen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımına sahadan çekilmesi için talimat verdi.
Bunun üzerine ev sahibi takımın oyuncuları, uzun süre başkanı bu kararından dönmesi için ikna etmeye çalışsa da bu çaba işe yaramadı.
İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.
Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.