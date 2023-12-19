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Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası! Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

Yılbaşı yaklaşırken nar kırma ritüeli hakkında da bir çok soru gündeme geldi. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili ilginç ritüellerden biri de Nar kırma ritüeli. Peki Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası nedir? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 13:12 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:12
Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası! Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

Yeni yıla az bir süre kala ''Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası nedir? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanacak. Kimilerinin büyüklerinden görerek uyguladığı, kimilerinin de sosyal medyadan öğrendiği nar kırma geleneği her yıl uygulanarak tüm sene boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanılır. İşte detaylar...

NAR KIRMA GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"Nar kırma" veya "nar patlatma" ritüeli, genellikle 21 Aralık'ta gerçekleştirilir. Nar kırma ritüelinin kesin bir saati bulunmuyor ve kişi istediği saatte nar kırma işlemini yapabiliyor.

NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Bir adet iri narı alın. Ortamınız müsaitse poşete koymadan, değilse bir poşetin içine koyarak ve poşetin ağzını bağlayarak, bolluk, bereket dileklerinizle birlikte evin eşiğinde yere atıp patlatın. Evde nar kırmanın tüm sene boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanılır.

NAR KIRMA GELENEĞİ GÜNAH MI, DUASI VAR MI?

Kökeni çok eskiye dayanan nar kırma geleneği birçok kişi tarafından bolluk ve bereketin sembolü olarak düşünülür. Narı kırarken bolluk, bereket dileğinde bulunulur.

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