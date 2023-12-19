Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası! Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?

Yeni yıla az bir süre kala ''Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık Nar kırma ritüeli ve duası nedir? Nar kırma geleneği nasıl yapılır, günah mı, kime ait?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanacak. Kimilerinin büyüklerinden görerek uyguladığı, kimilerinin de sosyal medyadan öğrendiği nar kırma geleneği her yıl uygulanarak tüm sene boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanılır. İşte detaylar...