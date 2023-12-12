İsmail Mert Fırat kimdir, kaç yaşında? MKE Ankaragücü Yeni Başkanı İsmail Mert Fırat mesleği, biyografisi ve hayatı...

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.
İSMAİL MERT FIRAT KİMDİR?
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat 1981 doğumlu olup 42 yaşındadır. İsmail Mert Fırat, 1981 yılında Malatya Darende dünyaya gelmiştir. 1998 yılında Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 2005 yılında inşaat sektörüne atım atan İsmail Mert Fırat, Fırat Life Yatırım A.Ş firmasını kurmuştur.
İSMAİL MERT FIRAT MESLEĞİ NEDİR?
İsmail Mert Fırat, gıda sektörünün Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş'de çalışmaya başladı.
2005 yılında inşaat sektörüne atım atan İsmail Mert Fırat, Fırat Life Yatırım A.Ş firmasını kurmuştur.