Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltına mı alındı? Faruk Koca sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı skandal bir olayla sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırı, futbol dünyasını şoke etti.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı skandal bir olayla sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırı, futbol dünyasını şoke etti.
FARUK KOCA GÖZALTINA MI ALINDI?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gözaltına alınacağını bildirdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."
FARK KOCA SAĞLIK DURUMU NASIL?
Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içinde gergin anlar yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler'in yere düştüğü anlarda bir kişi daha kafasına tekmeyle saldırdı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
"OLAYA KARIŞAN HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Yaşanan bu skandal olayın ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı. A Spor canlı yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." diyerek olaya sert bir tepki gösterdi.