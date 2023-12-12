Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltına mı alındı? Faruk Koca sağlık durumu nasıl, hangi hastanede? Bakan Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha içinde gergin anlar yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler 'e yumruk attı. Meler'in yere düştüğü anlarda bir kişi daha kafasına tekmeyle saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

"OLAYA KARIŞAN HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Yaşanan bu skandal olayın ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı. A Spor canlı yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." diyerek olaya sert bir tepki gösterdi.