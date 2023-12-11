Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında? Halil Umut Meler nereli? Hayatı ve biyografisi...

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğu ile ilgili ise net bir bilgi bulunmamaktadır.