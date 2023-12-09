Oruç (Ramazan) ne zaman, hangi gün? 2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Ramazan ayı, bayramı başlangıç ve bitiş tarihi!

Müslümanlar için ibadetlerin arttığı, dayanışmanın pekiştiği ve manevi duyguların yoğunlaştığı bir dönemi temsil ediyor. 2024 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihlerini sizler için derledik. İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihi ve tüm merak edilenler...