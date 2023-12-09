Oruç (Ramazan) ne zaman, hangi gün? 2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Ramazan ayı, bayramı başlangıç ve bitiş tarihi!

20024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının son bulduğu, tüm İslam coğrafyasında heyecanla kutlanan Ramazan bayramı, 2024 yılında 9 Nisan arefe günü başlayacaktır. Ramazan arefesi 9 Nisan'ın ardından, 10-11-12 Nisan tarihleri de Ramazan bayramının 1. 2. ve 3. günüdür.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma
Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı
Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma
Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma
Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma
Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı
Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi