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Oruç (Ramazan) ne zaman, hangi gün? 2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Ramazan ayı, bayramı başlangıç ve bitiş tarihi!

2024 Ramazan ayı için araştırmalar hızlandı. Dini Günler Takvimi'nin belirlenmesiyle birlikte, 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili önemli tarihler netlik kazandı. İslam dünyasının merakla beklediği 2024 Ramazan ayı, ve Ramazan Bayramı tarihlerini sizler için derledik. İşte 2024 yılı dini bayramlar listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 19:56 Güncelleme 09 Aralık 2023, 20:07
Oruç Ramazan ne zaman, hangi gün? 2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Ramazan ayı, bayramı başlangıç ve bitiş tarihi!

Müslümanlar için ibadetlerin arttığı, dayanışmanın pekiştiği ve manevi duyguların yoğunlaştığı bir dönemi temsil ediyor. 2024 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihlerini sizler için derledik. İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihi ve tüm merak edilenler...

RAMAZAN AYI 2024 NE ZAMAN?

Ramazan ayı 11 MART 2024 PAZARTESİ günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazar gecesini 11 Mart Pazartesi gecesine bağlayan gece kalkılacak.

İlk iftar 11 Mart Pazartesi akşamı açılacak.

20024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son bulduğu, tüm İslam coğrafyasında heyecanla kutlanan Ramazan bayramı, 2024 yılında 9 Nisan arefe günü başlayacaktır. Ramazan arefesi 9 Nisan'ın ardından, 10-11-12 Nisan tarihleri de Ramazan bayramının 1. 2. ve 3. günüdür.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma

Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı

Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi

Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma

Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma

Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma

Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı

Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba

Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar

Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar

Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı

Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı

Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi

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