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Azerbaycan'da deprem! 7 Aralık Bakü'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DEPREMLER LİSTESİ!

Azerbaycan'da Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen 5 ve üzeri şiddette bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan bu sarsıntının şiddeti 5.4 olarak ölçüldü ve farklı kaynaklarda 5.6 olarak da raporlandı. Depremin merkez üssü Sumqayıt, Azerbaycan'dan 64 km uzaklıkta bulunuyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 07:53 Güncelleme 07 Aralık 2023, 08:06
Azerbaycan’da deprem! 7 Aralık Bakü’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan'da meydana gelen depremle ilgili araştırmalar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilere göre, 7 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'da önemli bir deprem yaşandı.

BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ANDROİD DEPREM UYARILARI SİSTEMİ UYARDI!

Yakın çevredeki depremlerle ilgili uyarı almayı sağlayan sistem bu sabah saat 07.15'de Sumqayıt, Azerbaycan merkezinden 64 km uzakta 5.4 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi. Farklı kaynaklarda deprem 5.6 olarak da yer alıyor.

Android Deprem Uyarıları Sistemi, yakındaki deprem sallantısının algılandığı bölgelerdeki Google Konum Doğruluğu özelliğinin açık olduğu Android telefonların cihaz ve sensör verilerini kullanır.

ETKİLENEN ÜLKELER

Deprem Uyarıları Sistemi etkilenen ülkeler arasında Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan olduğu bilgisine de yer verdi.

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