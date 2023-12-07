Azerbaycan’da deprem! 7 Aralık Bakü’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika bilgilerine göre, Azerbaycan'da meydana gelen depremle ilgili araştırmalar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen verilere göre, 7 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'da önemli bir deprem yaşandı.

BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi. Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.