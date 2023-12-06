Trabzonspor - Çorum FK aspor MAÇI CANLI İZLE! 6 Aralık 2023 TS - Çorum FK kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. İşte Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayını...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. İşte Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayını...
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Çorum FK maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'un Çorum FK karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
"Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan"
KUPAYI 9 KEZ KAZANDI
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.