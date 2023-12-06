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Trabzonspor - Çorum FK aspor MAÇI CANLI İZLE! 6 Aralık 2023 TS - Çorum FK kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Çorum FK'yı konuk edecek. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Çorum FK arasındaki müsabaka tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Galip gelen taraf adını 5. tura yazdıracak. İşte TS- Çorum FK maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 20:50 Güncelleme 06 Aralık 2023, 20:50
Trabzonspor - Çorum FK aspor MAÇI CANLI İZLE! 6 Aralık 2023 TS - Çorum FK kesintisiz, şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. İşte Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayını...

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Çorum FK maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Trabzonspor'un Çorum FK karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan"

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

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