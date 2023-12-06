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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan dolu maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı için araştırmalar hızlandı. Peki, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 21:37 Güncelleme 06 Aralık 2023, 21:37
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak. İşte maç hakkında tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King Batshuayi

MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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