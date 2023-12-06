Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak. İşte maç hakkında tüm merak edilenler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaşacak. İşte maç hakkında tüm merak edilenler...
FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King Batshuayi
MAÇI ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.