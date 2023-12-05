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Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Mal varlığına el konuldu

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi suçlamalarla emniyeti harekete geçiren Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin ardından birçok fenomen ve güzellik salonu sahibi için soruşturmalar devam ediyor. Güzellik sektörünün önde gelenlerinden Neslim Güngen'de bu isimler arasında yer alıyor. Gelen son dakika bilgisine göre sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Neslim Güngen kimdir? Neslim Güngen kaç yaşında? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 17:37 Güncelleme 05 Aralık 2023, 17:52
Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Mal varlığına el konuldu

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Neslim Güngen kimdir? İşte detaylar...

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan güzellik merkezleriyle bilinmektedir. Dilan Polat'la olan geçmişteki bir olayı kamuoyuna duyurmasıyla adını daha geniş kitlelere duyuran Güngen, lüks ve konforlu yaşam tarzıyla da dikkat çekmektedir.

NESLİM GÜNGEN EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk annesi olan Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen'dir.

İnanç Güngen, Cosmones Medikal adlı firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak faaliyet göstermektedir.

NESLİM GÜNGEN TUTUKLANDI MI?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.

Bu durumun ardından savcılık, sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlattı. Güngen'in mal varlığına tedbir konuldu.

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