Neslim Güngen kimdir, tutuklandı mı? Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında, nereli, evli mi? Mal varlığına el konuldu

Sosyal medya fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Neslim Güngen kimdir? İşte detaylar...

NESLİM GÜNGEN KİMDİR? Neslim Güngen, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan güzellik merkezleriyle bilinmektedir. Dilan Polat'la olan geçmişteki bir olayı kamuoyuna duyurmasıyla adını daha geniş kitlelere duyuran Güngen, lüks ve konforlu yaşam tarzıyla da dikkat çekmektedir.