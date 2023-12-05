En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? İşte kış gündönümü tarihi

En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? soruları vatandaşlar taafından sıkça araştırılmaya başlandı. Aralık ayında o tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. İşte kış gündönümü tarihi...
EN UZUN GECE NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü gerçekleşir ve bu tarihle birlikte Türkiye'de en uzun gece yaşanır. Bu durum, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesi nedeniyle, Kuzey Yarımküre'de günlük gün sürelerinin en kısa olduğu zamanı işaret eder. Güney Yarımküre'de ise tam tersi olarak yaz gündönümü yaşanır, bu da güneşin en uzun süre gökyüzünde olduğu ve gündüzlerin en uzun olduğu dönemi temsil eder. Bu astronomik olaylar, mevsim geçişlerini belirler ve dünya üzerindeki iklimler üzerinde etkili olan faktörlerden biridir.
Güneş'in yıl içindeki hareketi nedeniyle, her yıl belirli dönemlerde gündönümleri ve ekinokslar yaşanır. Bu olaylar, Dünya'nın eksen eğikliği ve yörünge hareketiyle ilgilidir.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.