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Fenerbahçe - Sivasspor CANLI | 4 Aralık 2023 Fenerbahçe - Sivasspor maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, beIN Sports 1 canlı yayın izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, 14. hafta kapsamında kendi sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Türk futbol severleri heyecanlandıran bu mücadele, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna geri dönmeyi amaçladığı önemli bir karşılaşma olacak. İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 19:04 Güncelleme 04 Aralık 2023, 19:04
Fenerbahçe - Sivasspor CANLI | 4 Aralık 2023 Fenerbahçe - Sivasspor maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, beIN Sports 1 canlı yayın izle!

Fenerbahçe, ligde maç eksiğiyle ikinci sıraya düşmüş olsa da son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek moral buldu. Şimdi ise evinde EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayarak galibiyet arayacak. İşte maçın detayları...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Maçı canlı takip etmek isteyenler ilgili platformun belirlediği aylık abonelik ücretini ödeyerek takip edebilirler.

FRED, DJİKU VE FERDİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

ZAJC BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı. Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor. Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor. Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

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