Tiktok kapanıyor mu? Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı, lisansı iptal mi edilecek?

Video paylaşım uygulaması Tiktok'un kapanacağı iddialarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tiktok yasaklanacak mı? İşte detaylar...
Video paylaşım uygulaması Tiktok'un kapanacağı iddialarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Tiktok yasaklanacak mı? İşte detaylar...
TİKTOK YASAKLANACAK MI?
Son zamanlarda Tiktok'ta artan uygunsuz görüntülerin ardından sosyal medyada birçok kişi Tiktok'un kapanacağı iddialarıyla karşılaştı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
"ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"
"Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak."
"Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."
TİKTOK'U YASAKLAYAN ÜLKELER
İNGİLTERE
Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu.
AZERBAYCAN
Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.
KANADA
Diğer ülkelere paralel olarak Kanada da bu yılın Şubat ayında TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın, uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil etmesinden kaynaklandığını söyledi.
TAYVAN
AFGANİSTAN
NEPAL
Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi.