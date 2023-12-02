Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş başkanlık seçimi adayları kimler? Yarın belli oluyor...

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI Hasan Arat ve Serdal Adalı olmak üzere seçimde yarışan iki aday bulunuyor.

ADAYLARIN LİSTELERİ Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: Serdal Adalı: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

SEÇİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? BJK TV ve BJK TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Fakat konuyla iglili resmi bir açıklama gelmedi. REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.