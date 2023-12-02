Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş başkanlık seçimi adayları kimler? Yarın belli oluyor...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Beşiktaş yönetimi seçim tarihini ve saatini duyurdu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Beşiktaş yönetimi seçim tarihini ve saatini duyurdu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. Ancak çoğunluk sağlanamadığından ikinci bir toplantı düzenleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi'nde yapılacağı ilan edilmişti."
"Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI
Hasan Arat ve Serdal Adalı olmak üzere seçimde yarışan iki aday bulunuyor.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
Serdal Adalı:
Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.
Hasan Arat:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
SEÇİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BJK TV ve BJK TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Fakat konuyla iglili resmi bir açıklama gelmedi.
REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA
Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.