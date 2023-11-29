Galatasaray - Manchester United EXXEN CANLI! 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi GS-MAN UTD maçı full HD, şifresiz, kesintisiz, 4K, EXXEN canlı yayın linki

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU! Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK! UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.