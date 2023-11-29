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Galatasaray - Manchester United EXXEN CANLI! 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi GS-MAN UTD maçı full HD, şifresiz, kesintisiz, 4K, EXXEN canlı yayın linki

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile kritik bir maça çıkacak. A Grubu'nda 5. hafta mücadelesi, Aslanlar için büyük önem arz ediyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Galatasaray, gruptan çıkma yolunda iddiasını sürdürmeye çalışacak. Jose Maria Sanchez'in düdük çalacağı bu mücadelede, Galatasaray'ın önemli isimlerden Davinson Sanchez forma giyemeyecek. İşte Galatasaray Manchester United maçı canlı yayını ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 19:44 Güncelleme 29 Kasım 2023, 19:56
Galatasaray - Manchester United EXXEN CANLI! 29 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi GS-MAN UTD maçı full HD, şifresiz, kesintisiz, 4K, EXXEN canlı yayın linki

Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Takım, İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecekleri bu kritik maçta galibiyet arayacak. İşte GS-MAN UTD maçı canlı yayını...

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Manchester United I CANLI ANLATIM

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi

ASpor CANLI YAYIN

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MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK!

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

GALATASARAY TARAFTARLARI KOREOGRAFİ YAPACAK!

Önemli maçlar öncesinde yapılan koreografilerle dikkatleri üzerine çeken Ultraslan taraftar grubu Manchester United maçı için de özel hazırlanıyor. Dev mücadele öncesinde Galatasaray taraftarları tarafından hazırlanan özel koreografi yapılacak. Galatasaray taraftarı bu koreografi ile Manchester United'ı baskı altına almayı hedefliyor.

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