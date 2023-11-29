Ekonomi yorumcusu Ece Pulaş kimdir, neden tutuklandı? Ece Pulaş kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

ECE PULAŞ KİMDİR?

Marmara Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ece Pulaş, 2006 yılında başladığı kariyerinde, sermaye piyasalarına aracılık eden Turkish Yatırım ve Işık Menkul Değerler gibi önemli kurumlarda görev aldı.Satış Müdürü, CFO ve Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli pozisyonlarda çalıştı. Hem kendi programını sunan hem de finans yorumculuğu yapan Ece Pulaş, çeşitli dergilerde köşe yazılarıyla yer aldı.