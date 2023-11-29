Ekonomi yorumcusu Ece Pulaş kimdir, neden tutuklandı? Ece Pulaş kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

"Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da bulunuyor. Peki, Ece Pulaş kimdir? İşte detaylar...
"Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da bulunuyor. Peki, Ece Pulaş kimdir? İşte detaylar...
ECE PULAŞ KİMDİR?
Marmara Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ece Pulaş, 2006 yılında başladığı kariyerinde, sermaye piyasalarına aracılık eden Turkish Yatırım ve Işık Menkul Değerler gibi önemli kurumlarda görev aldı.Satış Müdürü, CFO ve Genel Müdür Yardımcısı gibi önemli pozisyonlarda çalıştı. Hem kendi programını sunan hem de finans yorumculuğu yapan Ece Pulaş, çeşitli dergilerde köşe yazılarıyla yer aldı.
2016 yılında İtalya ve Balkanlarda kripto para madenciliği üzerine merkezler açan Ece Pulaş, kripto para şirketlerine uluslararası düzeyde danışmanlık hizmeti verdi.
ECE PULAŞ NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kendilerini yatırım uzmanları olarak tanıtan ve "forex" yöntemiyle yüksek kazanç vaadi sunarak insanları sisteme çeken şahısların, güvenilir bir imaj oluşturmak amacıyla televizyon kanallarında verdikleri reklamlarla tespit edildi.
'YÜKSEK KAZANÇ VAADİ' TUZAĞI
Mağdurları, yüksek miktarlarda para yatırmaları durumunda daha fazla kazanç elde edebilecekleri söylemleriyle ikna etmeye çalışan zanlıların, yatırımcı panelleri üzerinde oyunlar oynayarak vatandaşlara büyük miktarlarda para kazandıklarını gösterdiği belirlendi.
Ekipler, zanlıların ayrıca sistemdeki para giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla "finans" ve "hazine" departmanları kurduklarını da ortaya çıkardı. İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.