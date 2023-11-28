İSKİ Baraj doluluk oranı 28 Kasım 2023 son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ güncel baraj doluluk oranını paylaştı. Megakent İstanbul'daki barajlar dolmaya devam ediyor. Verilere göre yağmular İstanbul'da can suyu oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı doluluk oranları...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 KASIM 2023 İSKİ verilerine göre 28 Kasım 2023 Salı itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.47 olarak ölçüldü.