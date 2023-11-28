İSKİ Baraj doluluk oranı 28 Kasım 2023 son dakika! Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ güncel baraj doluluk oranını paylaştı. Megakent İstanbul'daki barajlar dolmaya devam ediyor. Verilere göre yağmular İstanbul'da can suyu oldu. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı doluluk oranları...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 KASIM 2023
İSKİ verilerine göre 28 Kasım 2023 Salı itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.47 olarak ölçüldü.
SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANILARI
BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.