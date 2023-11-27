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Sivasspor Trabzonspor beIN Sports 1 CANLI İZLE | 27 Kasım 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki...

Süper Lig'de heyecan dorukta! Haftanın kapanış maçında, Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı'nın önderliğinde yükselişe geçen Trabzonspor, Servet Çetin'in yönetiminde çıkış arayan Sivasspor'a karşı üç puan mücadelesi verecek. Her iki ekip de taraftarlarını mutlu etmek ve ligde üst sıralara tırmanmak adına galibiyet hedefliyor. İşte Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayını ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 19:08 Güncelleme 27 Kasım 2023, 19:08
Sivasspor Trabzonspor beIN Sports 1 CANLI İZLE | 27 Kasım 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki...

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına çekecek. İşte maçın canlı yayını...

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Dangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Manaj

Trabzonspor: Taha, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.

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