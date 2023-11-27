Sivasspor Trabzonspor beIN Sports 1 CANLI İZLE | 27 Kasım 2023 Sivasspor Trabzonspor maçı şifresiz, full HD, 4K canlı yayın linki...

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına çekecek. İşte maçın canlı yayını...
EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına çekecek. İşte maçın canlı yayını...
EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Dangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Manaj
Trabzonspor: Taha, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.