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Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports1 CANLI! 25 Kasım 2023 GS-Alanya maçı ŞİFRESİZ, full HD, 4K, donmadan, bedava canlı yayın linki...

İstanbul'un köklü kulüplerinden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, RAMS Park Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadele, Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray ile çıkış arayan Alanyaspor arasında gerçekleşecek. Maçı canlı izlemek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 18:26 Güncelleme 25 Kasım 2023, 18:26
Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports1 CANLI! 25 Kasım 2023 GS-Alanya maçı ŞİFRESİZ, full HD, 4K, donmadan, bedava canlı yayın linki...

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki Alanyaspor'u RAMS Park Stadyumu'nda konuk ederken, Icardi, Zaha, Ziyech, Torreira gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Aslan, 3 puan için çıkış arayan rakibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Alanyaspor ile Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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Muslera ve Sanchez ceza sınırında

Galatasaray'da Fernando Muslera ile Davinson Sanchez, Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci ile Kolombiyalı stoper, bugünkü müsabakada kart görmesi durumunda 14. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 2 lig maçının golcüsü Zaha

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu. Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile deplasmanda yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

Galatasaray ile Alanyaspor 15. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 8, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 14 maçta sarı-kırmızılı takımın 31 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 17 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada genel rekabette önde olmasına rağmen bu iyi grafiğini son 3 sezonda gösteremedi. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Son 9 maçta eşitlik

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde yaptığı son 9 müsabakada net bir üstünlük sağlayamadı. Akdeniz temsilcisiyle yaptığı ilk 6 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin rekabete denge getirmesini önleyemedi. Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Akdeniz temsilcisi ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

MUHTEMEL 11

Okan Buruk'un Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Zaha, Ziyech, Kerem ve Icardi onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

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