Galatasaray Alanyaspor maçı beIN Sports1 CANLI! 25 Kasım 2023 GS-Alanya maçı ŞİFRESİZ, full HD, 4K, donmadan, bedava canlı yayın linki...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile deplasmanda yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu. Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Alanyaspor 15. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 8, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 14 maçta sarı-kırmızılı takımın 31 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 17 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada genel rekabette önde olmasına rağmen bu iyi grafiğini son 3 sezonda gösteremedi. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.