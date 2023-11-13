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🌧İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İSKİ İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Ömerli, Sazlıdere, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece...

İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Ekim ayında beklenen yağış gerçekleşmeyince gözler bir süredie Kasım ayına çevrilmişti. Kasım ayını da kurak geçirirken son günlerde yağan yağmur umutları artırdı. Peki İSKİ İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? İşte Kasım ayı güncel verileri...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:31 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:33
🌧İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İSKİ İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Ömerli, Sazlıdere, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece...

''İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?'' sorusu son günlerdeki yağışlar ile birlikte sıkça araştırılır oldu. İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Bu noktada baraj doluluk oranı için son durum merak konusu oldu. İşte 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı...

🌧13 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 13 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamaya göre, şehirde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi bir miktar yükseldi. Cumartesi günü yüzde 16,18 olarak ölçülen barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 16,47 olarak belirlendi.

Barajların son 14 gün içindeki doluluk oranları ise şöyle;

☔Ömerli Barajı: %34,84

☔Darlık Barajı: %26,59

☔Elmalı Barajı: %18,56

☔Terkos Barajı: %8,06

☔Alibey Barajı: %15,66

☔Büyükçekmece Barajı: %4,29

☔Sazlıdere Barajı: %2,4

☔Istrancalar Barajı: %16,91

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