🌧İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI! İSKİ İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Ömerli, Sazlıdere, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece...

''İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?'' sorusu son günlerdeki yağışlar ile birlikte sıkça araştırılır oldu. İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok bölgesinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Bu noktada baraj doluluk oranı için son durum merak konusu oldu. İşte 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı...