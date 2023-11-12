''Kurukahveci Mehmet Efendi kimin, hangi ülkenin? Kurukahveci Mehmet Efendi sahibi kim, nereli?'' soruları sosyal medyada gündem olmasının ardından sıkça araştırılır oldu. İşte detaylar...

Türk kahvesinin en bilinen markalarından biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi, aynı zamanda Türkiye'nin en eski işletmelerinden birisi olma özelliği de taşımaktadır. Babası Hasan Efendi'nin yolunda ilerleyen Mehmet Efendi, babasından aldığı dükkanı bir markaya dönüştürerek büyüttü.

150 yıldan beri faaliyette olan bu kahve markası, Mehmet Efendi'nin ölümünün ardından, oğulları Hasan Kurukahveci, Hulusi Kurukahveci ve Ahmet Rıza Beyler Kurukahveci tarafından büyütülmeye devam edildi.

Aynı aile, 3 kuşaktan beri bu markayı işletmektedir. Günümüzde ise Kurukahveci Mehmet Efendi markasının, Mehmet Efendi'nin torunu Hulusi Kurukahveci ve Mehmet Kurukahveci'nin yönettiği, diğer torunlar Saadet Semra Göney ve Ayşe Refhan Songur'un şirket yönetimine dahil olmadığı bilinmektedir.

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ'NİN SAHİBİ MEHMET EFENDİ KİMDİR?

Mehmet Efendi, 1857'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası kahve ve baharat dükkanına sahip olan Hasan Efendi'dir. Çocukluk dönemi Osmanlı dönemindeki Fatih'te geçen Mehmet Efendi, Süleymaniye Medresesi'nde eğitim aldı. Eğitim hayatının ardından babasının işyerine çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda ise babasından devraldığı işletmeyi Kurukahveci Mehmet Efendi markasına dönüştürdü. Soyadı kanununun ardından 'Kurukahveci' soyadını alan Mehmet Efendi 1931'de hayatını kaybetti.