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Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 11 Kasım 2023 HATAYSPOR-GALATASARAY maçı kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN...

İstanbul devi Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Ligdeki son 10 maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, son olarak Kayserispor ile berabere kalarak puan kaybetti. Öte yandan Hatayspor, son 3 maçta galibiyet elde edemeyerek zorlu bir dönemden geçiyor. İki takım arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği önemli bir karşılaşma olacak. İşte Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 19:32 Güncelleme 11 Kasım 2023, 19:33
Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 11 Kasım 2023 HATAYSPOR-GALATASARAY maçı kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN...

Türkiye Süper Lig'in heyecanı, 12. haftada Hatayspor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele ile doruk noktasına ulaşıyor. İşte Hatayspor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR GLATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY İLE HATAYSPOR 7. RANDEVUDA

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY NAMAĞLUP LİDER

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

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