Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 CANLI İZLE 📺 11 Kasım 2023 HATAYSPOR-GALATASARAY maçı kesintisiz, şifresiz CANLI YAYIN...

Türkiye Süper Lig'in heyecanı, 12. haftada Hatayspor ile Galatasaray arasındaki kritik mücadele ile doruk noktasına ulaşıyor. İşte Hatayspor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Hatayspor - Galatasaray maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. HATAYSPOR GLATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY İLE HATAYSPOR 7. RANDEVUDA Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı. ASpor CANLI YAYIN