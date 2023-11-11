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Hatayspor Galatasaray maç özeti! 11 Kasım 2023 Hatayspor Galatasaray maç sonucu: 2-1

İstanbul devi Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Ligdeki son 10 maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, son olarak Kayserispor ile berabere kalarak puan kaybetti. Öte yandan Hatayspor, son 3 maçta galibiyet elde edemeyerek zorlu bir dönemden geçiyor. İki takım arasındaki mücadele, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği önemli bir karşılaşma olacak. İşte Hatayspor Galatasaray maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 21:26 Güncelleme 11 Kasım 2023, 21:29
Hatayspor Galatasaray maç özeti! 11 Kasım 2023 Hatayspor Galatasaray maç sonucu: 2-1

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 28'de Zaha ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor, 55. dakikada Lamkel Ze'nin golüyle yeniden öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sezon ilk yenilgisini alan ve 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray 31 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Hatayspor ise puanını 17'ye yükseltti.

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