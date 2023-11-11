Hatayspor Galatasaray maç özeti! 11 Kasım 2023 Hatayspor Galatasaray maç sonucu: 2-1

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekip 14. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 28'de Zaha ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sezon ilk yenilgisini alan ve 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray 31 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Hatayspor ise puanını 17'ye yükseltti.