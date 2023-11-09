Mazda Türkiye’den çekildi mi, neden? Mazda Türkiye’de satış yapmayacak mı? Açıklama geldi! Yedek parça tedariki ise...

'' Mazda Türkiye 'den çekildi mi, neden? Mazda Türkiye'de satış yapmayacak mı?'' soruları, Japon otomotiv devi Mazda Motor 'un açıklamasın sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

MAZDA TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ, NEDEN?

Japon otomotiv markası Mazda Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada ''Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz süre ile durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edilecektir." denildi.