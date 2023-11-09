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İşsizlik maaşı başvuru ekranı! İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2024! Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı kaç TL artacak?

Türkiye'de her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da asgari ücret belirleme süreci heyecanla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek üzere görüşmelerine devam ederken, işsizlik maaşı da merakla beklenen zamlarla gündemdeAsgari ücretin belirlenmesinde son altı ayın enflasyon verileri etkili olacak. Yeni yılda milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin yanı sıra, işsizlik maaşında da artış yaşanacak. Peki, işzilik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 17:01 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:04
İşsizlik maaşı başvuru ekranı! İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2024! Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı kaç TL artacak?

Son 6 ayın enflasyon verileri, asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesinde etkileyici olacak. 2024 Asgari ücretin belli olmasına 1 ay kadar kısa bir süre kaldı. İşte işsizlik maaşı başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8253 liraya çıkması bekleniyor. En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKALYINIZ

2023 612x408YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

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