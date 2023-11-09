İşsizlik maaşı başvuru ekranı! İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2024! Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı kaç TL artacak?

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8253 liraya çıkması bekleniyor. En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkması öngörülüyor.