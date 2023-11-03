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Galatasaray Kasımpaşa canlı izle! 3 Kasım 2023 GS- KASIMPAŞA maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 1080p beIN Sports 1 canlı yayın izle!

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ve Kasımpaşa takımları, önemli bir mücadele için Rams Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçı merakla bekleyen futbolseverler için maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri oldukça merak ediliyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı, genellikle Süper Lig maçlarının yayınlandığı Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri tarafından canlı olarak yayınlanacak. İşte Galatsaray Kasımpaşa maçı canlı yayını..

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 18:47 Güncelleme 03 Kasım 2023, 18:47
Galatasaray Kasımpaşa canlı izle! 3 Kasım 2023 GS- KASIMPAŞA maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 1080p beIN Sports 1 canlı yayın izle!

Galatasaray - Kasımpaşa maçı, genellikle Süper Lig maçlarının yayınlandığı Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri tarafından canlı olarak yayınlanacaktır. İşte detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 500 TL , en pahalı bilet 7500 TL olarak açıklandı.

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