Galatasaray Kasımpaşa canlı izle! 3 Kasım 2023 GS- KASIMPAŞA maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, 1080p beIN Sports 1 canlı yayın izle!

GALATASARAY ZİRVEYİ TESLİM ALMAK İSTİYOR!

2023-2024 sezonuna yıldız transferler ile giren Galatasaray, Kayserispor ile berabere kalmasının ardından tüm maçlarını kazanarak 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı haftada Kasımpaşa'yı yenmek ve zirveye yerleşmek istiyor.